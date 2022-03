Kommentar zum Startrecht der Russen bei den Paralympics in China : Fatales Signal an alle, die sich wehren

Peking Das Internationale Paralympische Komitee verbannt russische und belarussische Athleten nicht von den Winter-Paralympics in China. Warum diese Entscheidung ein Fehler ist.

Eigentlich ist es schon erschreckend genug, dass erst ein blutiger Krieg den bisherigen Ausflüchten, der Sport habe politisch neutral zu sein, ein Ende setzt. Nun kommt’s aber noch dicker: Ausgerechnet das Internationale Paralympische Komitee (IPC) schert aus der Phalanx aus und erlaubt russischen sowie belarussischen Sportlern den Start bei den am Freitag beginnenden Paralympics in China, wenn auch nur unter neutraler Flagge. Jenes IPC, das 2016 die Russen wegen eines staatlich orchestrierten Dopings in den Jahren zuvor von den Paralympics in Rio ausgeschlossen hatte, zeigt sich jetzt milde. Welch ein fatales Signal an alle, die sich aktuell mit Courage gegen das politische Regime Russlands zur Wehr setzen.