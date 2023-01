Regionaler Fußball : ,Faz‘ Kuduzovic: „Ich werde immer Fan von Eintracht Trier sein“

Fahrudin Kuduzovic (rechts, neben Coach Josef Cinar) ist bei Eintracht Trier aus dem Schatten getreten, um als Cheftrainer bei Racing FC Union Luxemburg anzuheuern. Nun gibt’s beim Winter-Cup in Ralingen ein Wiedersehen. Foto: Hans Krämer Foto: HANS-KRAEMER

Trier/Luxemburg Sein Abschied als Co-Trainer des SVE im vergangenen Sommer war emotional, nun trifft er beim Winter-Cup in Ralingen mit seinem neuen Club Racing FC Union Luxemburg erstmals wieder auf seine ,alte Liebe‘.

Diese Tage im Juni des vergangenen Jahres wird Fahrudin ,Faz‘ Kuduzovic so schnell nicht vergessen. Weil sie emotional derart überladen waren. Da war der 14. Juni 2022, als Eintracht Trier im Herzschlagfinale vor mehr als 8000 Zuschauern im Moselstadion gegen die Stuttgarter Kickers den Regionalliga-Aufstieg klarmachte – Kuduzovic heulte als Co-Trainer des SVE im Nachgang wie ein Schlosshund auf dem Spielfeld. So groß war die Last der bewegenden Wochen zuvor, die auch von seinen Schultern fielen. Und gleichzeitig war klar: Das war sein (vorerst) letztes Spiel mit dem SVE – schon zuvor stand fest, dass er zur neuen Saison als Cheftrainer beim luxemburgischen Erstligisten Racing FC Union Luxemburg in der BGL Ligue anheuern würde.

Kuduzovic blieb keine Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. „Es gab keine Chance, richtig durchzuatmen“, sagt der 38-Jährige heute. Ein paar Tage Paris mit seiner Frau waren zwar drin, doch schon am 20. Juni war Trainingsauftakt bei Racing. Ein neuer Verein, eine neue Club-Kultur, neue Spieler, neue Gesichter im Betreuerstab. „Die Anfangszeit war nicht einfach. Ich will natürlich meinen Stil reinbringen. Es galt, Dinge neu zu erarbeiten, aber direkt auch Resultate abzuliefern“, sagt Kuduzovic. Das gelang zunächst nicht. In der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa Conference League im Juli gab es gegen Cukaricki Belgrad zwei klare Niederlagen (1:4, 0:4). „Wir waren da noch nicht in der nötigen Form“, blickt Kuduzovic zurück. Das änderte sich. Zur Winterpause rangiert Racing in der BGL Ligue auf Platz vier. Die Ausbeute nach 15 Spielen: gute 28 Punkte. „Wir haben damit im Club die beste Ausbeute in einer Hinrunde seit 14, 15 Jahren erreicht“, rechnet Kuduzovic vor.

Der Trainerjob bei Racing ist eine sehr große Herausforderung. Beim Hauptstadtclub sind die Ansprüche hoch. National soll es die Spitze sein, zudem will sich der Verein jedes Jahr auch in einem europäischen Wettbewerb zeigen. Kuduzovic zeigt die Energie, dem gerecht zu werden. Weil auch er persönlich als Cheftrainer vorwärtskommen möchte – der Hauptgrund, warum er bei Eintracht Trier Adieu gesagt hat. „Racing ist eine perfekte Station für mich. Ich profitiere dabei auch von den Erfahrungen, die ich bei der Eintracht gemacht habe. Es braucht viel Mut, sich durchzubeißen. Den habe ich.“

Das fängt bei der Sprache an – einige Spieler im Kader sind Franzosen. Kuduzovic: „Ich mache sehr gute Fortschritte mit meinem Französisch. Inzwischen kann ich 80 Prozent der Kommunikation darüber machen, die restlichen 20 Prozent sind eine Mischung aus Deutsch und Englisch.

An diesem Samstag trifft Kuduzovic mit seinem neuen Team erstmals wieder auf Eintracht Trier – um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Ralingen im Rahmen des Winter-Cups der SG Sauertal. „Das wird alles easy“, sagt ,Faz‘, der Trier weiter eng verbunden ist. Mit seiner Familie lebt er in der Innenstadt – so lange, bis sein neues Domizil in Osburg bezugsfertig ist. Er ist weiterhin Vereinsmitglied bei Eintracht Trier und Augenzeuge vieler SVE-Spiele – sei es live im Moselstadion oder am Bildschirm bei den Übertragungen. Und er tauscht sich nach eigener Auskunft des Öfteren mit Eintracht-Trainer Josef Cinar aus – sei es beim gemeinsamen Essen oder beim Plausch in einer der Trierer Shisha-Bars. „Es war eine sehr schöne Zeit bei der Eintracht. Aber das Leben geht weiter. Jetzt arbeite ich an einem neuen Projekt. Ich werde aber immer Fan von Eintracht Trier sein“, sagt Kuduzovic, der zuvor auch schon dreieinhalb Jahre als Spieler für die Eintracht aufgelaufen ist (2011 bis 2014).

Mit Racing soll in dieser Saison ein Platz in der Spitzengruppe herausspringen, um im Sommer wieder in der Qualifikation zur Europa Conference League dabei zu sein. Im Pokal ist das Team auch noch vertreten.