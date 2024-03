Spiel startet später als geplant FC Bitburg: Dem Tabellendritten SV Gonsenheim die Stirn bieten

Bei der knappen 0:1-Niederlage bei Arminia Ludwigshafen vergangene Woche sah Bitburgs Trainer Fabian Ewertz schon wieder einen wesentlich stabileren Auftritt in Sachen Arbeit gegen den Ball. Die Niederlage acht Minuten vor Schluss ärgerte den 42-jährigen Coach dennoch. So steht in diesem Kalenderjahr auch weiterhin die Null: Zudem drücken 4:17 Tore nach der Winterpause aufs Gemüt. Vom Klassenverbleib spricht in der Bierstadt indes niemand mehr. „Der ist utopisch, darüber machen wir uns auch keine Gedanken mehr. Wir sind quasi abgestiegen. Doch jetzt zu sagen, dass wir in jedes noch verbleibende Spiel gehen, um es zu verlieren, davon sind wir weit entfernt.“