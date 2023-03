Fußball-Rheinlandliga FC Zerf: Hemmes lässt die Hochwälder jubeln

Nachdem sich der FC Hochwald Zerf in den vergangenen Wochen schwergetan hatte, platzte im Heimspiel gegen die SG Niederroßbach nun der Knoten. Nachdem Robin Mertinitz die Hausherren in Führung gebracht hatte, spielte sich vor allem Nils Hemmes in den Vordergrund, der innerhalb von acht Minuten drei Treffer erzielte. Am Ende stand ein 6:0 (2:0) zu Buche – und damit der erste Heimsieg des Jahres 2023.