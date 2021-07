Feldbogenschießen : Deutsche Meisterschaft in Trier: Teilnehmer spenden für Flutopfer

Trier Die Mühen haben sich gelohnt - auch wenn am ersten Wettkampftag das Wetter nicht mitspielte. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Trier war erstmals Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Feldbogenschießen. Neben dem Sport stand auch der soziale Aspekt im Mittelpunkt.

Sollte all’ die Arbeit für die Katz’ gewesen sein? An mehreren Wochenenden hatten Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Trier unter der Leitung von Jürgen Heinz gewissenhaft einen Parcours mit 24 Scheiben auf dem Gelände des Vereins in Trier-Feyen aufgebaut. Die Schützenbruderschaft war erstmals Ausrichter einer Deutschen Meisterschaft im Feldbogenschießen (der TV berichtete).

Alles war angerichtet für die 220 Schützen, die aus ganz Deutschland angereist waren, um in verschiedenen Bogen- und Altersklassen ihre nationalen Meister zu ermitteln. Am ersten Wettkampftag allerdings verhinderten Wetterkapriolen den vorgesehenen Ablauf – und so wurde ein reduziertes Programm für die Recurve-Schützen durchgezogen. Am zweiten Wettkampftag konnten die Teilnehmer der Blankbogen- und Compound-Klassen dann aber bei bestem Schießwetter das gesamte Programm im Parcours absolvieren.