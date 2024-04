Fast vergessene Sportart Feldhandball: Wittlicher unternimmt Zeitreise

Wittlich · Handball auf einem Feld so groß wie ein Fußballplatz – das war vornehmlich in den 1940er bis 1960er Jahren eine ganz große Nummer. Heinz Hammann aus Wittlich staunt, wie es damals zuging, wenn er in wertvollen Aufzeichnungen seines verstorbenen Vaters blättert.

09.04.2024 , 17:51 Uhr

Heinz Hammann ,junior‘ schmökert mit Begeisterung in von seinem Vater angelegten Ordnern, die Einblicke in die fast vergessene Sportart Feldhandball liefern. Foto: TV/Mirko Blahak