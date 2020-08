Ferienfreizeit in Corona-Zeiten : SFG Bernkastel-Kues und die Verbandsgemeinde wagen es – und gewinnen

Bernkastel-Kues Mehrkosten, Mehraufwand: Die vom SFG Bernkastel-Kues und von der VG organisierte Ferienfreizeit zeigt exemplarisch, wie viel Arbeit hinter solch einem Projekt in Corona-Zeiten steckt.

Nichts tun und absagen – oder den Widerständen trotzen: Vor dieser Entscheidung standen die Organisatoren bei der Frage, ob sie trotz der Corona-Krise die traditionelle Ferienfreizeit in der Verbandsgemeinde (VG) Bernkastel-Kues auch in diesem Jahr auf die Beine stellen sollen. Die Macher des SFG Bernkastel-Kues und in der VG-Verwaltung beschlossen, das Angebot auch unter den erschwerten Bedingungen zu machen – auch, um die Eltern von der „erheblichen Mehrbelastung der vergangenen Monate zu entlasten“, wie VG-Pressesprecher Patrick Klippel sagt.

„Die Vorbereitung und Ausrichtung war im Vergleich zu den vergangenen Jahren wesentlich zeit- und kostenintensiver“, berichtet Klippel. Heißt in Zahlen ausgedrückt: Der Arbeitsaufwand sei etwa fünfmal höher als in den Vorjahren gewesen. Und die Mehrkosten aufgrund der besonderen Bestimmungen durch die Corona-Vorschriften betrugen laut VG rund 7000 Euro.

Der Aufwand lohnte sich – insgesamt 230 Kinder nahmen an den „Ferien vor Ort 2020“ teil. Sie wurden nicht wie in der Vergangenheit in drei, sondern in vier Gruppen aufgeteilt. Betreut wurden die Teilnehmer von 30 Jugendbetreuern und vier Gruppenleitern.