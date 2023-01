FIFA23: Pick wertvoller als französischer Topspieler : Ein Wittlicher stellt Kylian Mbappé in den Schatten

Ein Wittlicher stellt Kylian Mbappé in den Schatten

Wittlich Kuriosität aus dem E-Sports: Wie der Zweitliga-Profi Florian Pick in der weltweiten Community der Fußball-Simulation Fifa23 auf einmal große Bekanntheit erlangte und Topstars den Rang ablief.

Der reale Fußball ist global eine große Nummer. Aber auch in der virtuellen Welt ist die Jagd nach dem runden Leder ein Riesen-Markt geworden. Es gibt einen professionellen Bereich, in dem E-Sports-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Daneben gibt es Millionen Hobby-Spieler.

Eine weithin bekannte Fußball-Simulation ist die ,Fifa‘-Reihe von EA Sports. Ein beliebter Spielmodus darin ist ,FUT‘. Die Abkürzung steht für ,Fifa Ultimate Team‘. Das ist ein Modus, in dem Spieler ihr eigenes Team erstellen. Das Grundprinzip: Gamer stellen sich Spielerkarten zusammen, um daraus das bestmögliche Team zu formen.

Das alles hat also auch etwas von einem virtuellen Sammelkartenspiel. Es gibt unter anderem Karten in Bronze, Silber und Gold, die auf verschiedenen Wegen erworben werden können.

Da die Grenzen zum Glücksspiel teilweise fließend sind und Spieler echtes Geld investieren können, gibt es immer wieder Kritik daran – etwa in Bezug auf die Frage, ob eine Altersfreigabe eingeführt werden sollte.

Der aus Wittlich stammende Außenbahnspieler Florian Pick ist bei Fifa23 auch mit einer Karte hinterlegt. Er besitzt Silber-Status. Das heißt: Die ihm zugewiesenen Werte sind solide, gleichzeitig aber auch ausbaufähig. Stärken bei der Geschwindigkeit und im Dribbling stehen Schwächen in der Physis und im Defensivverhalten gegenüber. Heißt in der Praxis: Mit einer Silberkarte von Pick lässt sich das eigene Team auf dem erhofften Weg zur absoluten Spitze nur bedingt verstärken.

Und dennoch ist der 27-Jährige, der in der realen Fußball-Welt in der Jugend bei der JSG Wittlich, Eintracht Trier, beim 1. FC Kaiserslautern sowie Schalke 04 spielte und aktuell beim Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim über ein Reservistendasein nicht groß hinauskommt, kürzlich im virtuellen Kicker-Kosmos an allen Weltstars vorbeigezogen. Seine Silberkarte war kurzzeitig beliebter als die von Kylian Mbappé und erreichte einen horrenden Marktwert.