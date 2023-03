Finalort Fußball-Rheinlandpokal Schon wieder Koblenz ... Muss das sein?

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass es bis vor wenigen Jahren bei der Austragung des Endspiels um den Fußball-Rheinlandpokal noch ein stetes ,Bäumchen-Wechsel-Dich‘-Spiel gab. Da durfte jedes Jahr ein anderer Ausrichter ran. 2013 Salmtal, 2014 Trier, 2015 Polch, 2016 Wissen, 2017 Salmtal, 2018 Koblenz, 2019 Bad Neuenahr. In den vergangenen drei Jahren und nun auch 2023 heißt der Finalort dagegen immer: Oberwerth-Stadion in Koblenz.