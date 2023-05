Trendsport Finn-Lucas Scholtes (15): Er klettert so schnell wie andere laufen

Er will im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. „Im Moment macht mir das Klettern am meisten Spaß“, sagt Finn-Lucas Scholtes. Der 15-Jährige hat es bei der Jugendmeisterschaft bis ins Finale und dadurch auch in den Nachwuchskader des Nationalteams geschafft. „Angefangen zu klettern habe ich, als die ,Blocschokolade‘ gebaut wurde“, erklärt der Trierer. „Mein Vater ist Dachdecker und hat beim Bau dieser Kletterhalle geholfen. Dadurch habe ich das Klettern mal ausprobiert und sofort Spaß daran gehabt.“ Seitdem ging es für Scholtes schnell voran. Aktuell befinde er sich in seiner Altersklasse in der Disziplin ,Speed‘ deutschlandweit unter den besten sechs Kletterern, beim Bouldern sogar unter den besten fünf.