Flut-Schäden an Sportstätten : 25 Millionen Euro – und die Summe wächst

Der Kunstrasenplatz in Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wurde bei der Flutkatastrophe Mitte Juli überschwemmt. Die Erneuerung dürfte rund 600 000 Euro kosten. Foto: privat

Prüm/Neuerburg/Koblenz Erste Ergebnisse der Abfrage von Zerstörungen an Sportanlagen in den Hochwassergebieten liegen vor. Der tatsächliche Umfang dürfte größer sein.

Der Blick auf den Spielplan der Handball-Verbandsliga West offenbart Ungewöhnliches: Die Herren-Mannschaft der HSG Eifel – der Spielgemeinschaft des SV Neuerburg und des SK Prüm – bestreitet sämtliche elf Spiele der Hinrunde auswärts, ehe ab Mitte Januar bis Saisonschluss nur noch Heimspiele folgen.

Grund: Die drei potenziell zur Verfügung stehenden Sporthallen sind nach der Flutkatastrophe im Juli weiterhin und für längere Zeit nicht nutzbar. In die Hallen des Regino-Gymnasiums in Prüm, der ehemaligen Prümer Wandalbert-Hauptschule und der Neuerburger Grund- und Realschule plus war das Wasser eingedrungen. Udo Baur, zweiter Vorsitzender des SK Prüm, ist froh, dass sich der Spielplan für die Handball-Herren ändern ließ. „Wir müssen aber noch schauen, wohin wir mit unseren Jugendteams ausweichen können. Und wie wir Trainings für die Herren hinbekommen. Wir weichen momentan in die Grundschulhalle nach Schönecken aus, aber die ist viel zu klein, um grundlegende Dinge wie Spielzüge einzustudieren.“

Hintergrund Hochwasserkatastrophe: Vereine helfen Vereinen Der Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) und die regionalen Sportbünde Rheinland, Rheinhessen und Pfalz rufen zu einer gemeinsamen Sportmaterial-Spendenaktion auf. Unter dem Motto „Vereine helfen Vereinen“ geht es darum, gut erhaltenes, gebrauchsfähiges aber dennoch abkömmliches Sport-, Trainings- und Wettkampfmaterial zu spenden – zum Beispiel Bälle, Tore, Gymnastikmatten, Schläger, Netze, Turnbänke oder Sprungkästen. „Bitte unterstützen Sie Ihre Vereinskolleg*innen und Sportler*innen im nördlichen Rheinland-Pfalz und spenden Sie Ihre nicht beziehungsweise nicht mehr verwendeten Materialien“, appelliert LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick. Monika Sauer, Präsidentin des Sportbunds Rheinland, ist beeindruckt von der großen Solidarität des organisierten Sports in den zurückliegenden Wochen: „Ich bin mir sicher, dass auch diese Aktion ein Erfolg werden wird.“ Wo und wie kann gespendet werden? Der LSB und die Sportbünde haben ab sofort und zunächst bis zum 31. Oktober an mehreren Standorten ,Sportgeräte-Depots‘ eingerichtet, an denen die Materialien abgegeben werden können. Ein Depot ist in Trier eingerichtet worden – auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne (Lagerhalle 12, Gebäude 3, Einfahrt Eurener Straße 48). Anlieferungen sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr möglich. Telefonische Absprachen und Anmeldung zur Anlieferung vorab unter 0162/2745770 (Hausmeister-Dienst). ⇥(red)

Sanierungs-Möglichkeiten und -fahrpläne für die drei Hallen, an denen Schäden von rund zweieinhalb Millionen Euro entstanden sind, stehen noch nicht klar fest. Baur hofft, dass temporäre Ersatzhallen aufgebaut werden, die eventuell ab dem Jahresende nutzbar sind.

Auch andernorts sind die Flutschäden an Sportanlagen inzwischen bezifferbar. Die Erneuerung des überschwemmten Kunstrasenplatzes in Neuerburg in der Eifel etwa wird nach Aussage von Günter Scheiding, Vorsitzender des örtlichen Sportvereins ,Blau-Weiß‘, mit rund 600 000 Euro zu Buche schlagen.

Die Kosten für den Wiederaufbau des zerstörten Kunstrasenplatzes in Godendorf (Kreis Trier-Saarburg) sowie die Entsorgung des Altmaterials dort könnten nach Angaben von Andreas Luce, zweiter Vorsitzender der SG Sauertal, bis zu knapp eine Million Euro betragen.

Insgesamt sind 90 Vereine direkt von den Auswirkungen der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel betroffen. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Schadensabfrage des Sportbunds Rheinland (SBR) und des Landessportbunds Rheinland-Pfalz, die durch das Institut für Sportstättenentwicklung in Trier vorgenommen wurde. Die Schäden an Sportanlagen – erfasst wurden neben vereinseigenen Sportstätten auch kommunale Sporthallen und -plätze – belaufen sich nach dieser ersten Erhebung auf mindestens 25 Millionen Euro. Da jedoch täglich neue Meldungen eingingen, geht der SBR von einer weitaus höheren Schadenssumme aus. Zudem ist laut SBR-Präsidentin Monika Sauer bei der weiteren Kosten-Kalkulation zu berücksichtigen, dass 20 Prozent der betroffenen Vereine keine Schadensumme genannt haben, weil sie das ganze Ausmaß der Zerstörung noch nicht erfassen können.