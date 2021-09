SWT-Flutlichtmeeting im Moselstadion : Gesa Krause kommt mit Sieg nach Trier

Berlin/Trier Mit einem Sieg über 3000 Meter Hindernis beim 100. Geburtstag des Internationalen Stadionfests (ISTAF) kommt Gesa Krause (Foto: dpa) am Freitag zum SWT-Flutlichtmeeting nach Trier.

Nach dem Diamond-League-Finale in der Schweiz am vergangenen Donnerstag und dem ISTAF tritt die Olympia-Fünfte und zweimalige Europameisterin an diesem Freitag (ab 17 Uhr) beim Abendsportfest ihres Vereins im Moselstadion über 2000 Meter Hindernis an.