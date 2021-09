Fußball-A-Klasse : Der Spaß muss immer dabei sein

Föhren Kreisliga A: Von den beiden Niederlagen zu Beginn der Saison hat sich der SV Föhren schnell erholt. Worauf Trainer Sebastian Pull großen Wert legt, und welches besondere Fest sie im Verein bald gerne endlich feiern würden.

Zudem habe man gesehen, dass es auch gegen höherklassige Konkurrenz zu Überraschungen reichen kann. Das bekam im Rheinlandpokal Bezirksligist SG Badem auf unangenehme Art und Weise zu spüren (8:6 nach Elfmeterschießen) und auch der zwei Klassen höher angesiedelte SV Mehring hatte in Föhren seine liebe Müh’ und Not (2:1).

Der Trainer zur den jungen Kräften: Aus der A-Jugend kamen Torwart Raphael Schumacher und Angreifer Fynn Friedrich dazu, die beide bereits ihre ersten Einsätze fuhren, aber aktuell vor allem noch Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. „Jedoch bin ich mir sicher, dass beide ihren Weg gehen werden und mittelfristig den kompletten Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Sie haben beide ausreichend Talent, aber auch Ehrgeiz und Demut.“

Der Coach zur Teamstruktur: Überragende Spieler findet man im Föhrener Kader aktuell keine, doch einen Nachteil will Pull daraus nicht ableiten: „Ich denke, genau das zeichnet uns momentan aus: Keiner ragt heraus, und trotz immer wiederkehrenden Ausfällen bekommen wir unseren Fußball auf den Platz. Sicherlich gibt es immer zwei, drei Fixpunkte in jeder Mannschaft, die etwas schwieriger zu ersetzen sind.“

Pull zum jüngsten Auftritt: Der knappe 1:0-Sieg gegen das noch immer sieglose Pluwig-Gusterath hatte für Pull gleich mehrere Gründe. „Wir haben das Spiel verdient gewonnen, und grundsätzlich waren wir auch sehr zufrieden mit unserer Leistung, da wir die gute Offensive der DJK über 90 Minuten komplett in Schach gehalten und in der gesamten Spielzeit keine klare Torchance zugelassen haben.“ Des Weiteren berichtet der 33-Jährige, der beim SVF in der vierten Saison Trainer der ersten Mannschaft ist, dass „wir den eigenen Ballbesitz immer wieder auch bis in letzte Drittel durchspielen konnten und immer wieder in gefährliche Situationen kamen, wobei wir davon noch zu viele nicht genau und konsequent genug zu Ende gespielt haben.“