TV-Leser erinnern sich an Franz Beckenbauer Ein Trierer Talisman für den WM-Triumph

Extra

Beim DFB-Bundestag 1989 in Trier kreuzten sich auch die Wege von Franz Beckenbauer und Manfred Marx aus Preist, ehemaliger Vorsitzender des Fußballkreises Trier-Saarburg:

„Ich habe Franz Beckenbauer in der Trierer Europahalle kennengelernt, als dort der Bundestag des DFB stattfand. Ich war damals Sachbearbeiter im Vorstand des Fußballkreises Trier-Saarburg, der mit in die Organisation und den Ablauf der Veranstaltung eingebunden war. Nach dem offiziellen Teil am ersten Tag saß ich im Foyer des Hotels mit einigen DFB-Funktionären in geselliger Runde zusammen, als Beckenbauer, der damals Teamchef der Nationalmannschaft war, plötzlich und ohne Ankündigung den Raum betrat und sich an jeden Tisch begab. Ich war überrascht, wie locker er auftrat – ohne jegliche Arroganz. Er gab jedem von uns die Hand mit der Bemerkung „Grüß Gott, ich bin der Franz“. Er erfüllte alle Autogramm-Wünsche und beantwortete sämtliche Fragen von uns ausführlich und ohne die meist üblichen Floskeln – auch meine nach den Aussichten für die deutsche Mannschaft bei der knapp ein Jahr später stattfindenden Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Er meinte, wenn alle Spieler in bester Form sind und alles geben, dann hätten wir gute Chancen, eine erfolgreiche WM zu spielen. Seine Prognose hat sich dann ja auch mit dem Finalsieg gegen Argentinien bestätigt. Mich hat sein lockeres und ganz natürliches Auftreten sehr beeindruckt, es wird mir immer in bester Erinnerung und unvergesslich bleiben.“