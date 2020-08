Leichtathletik : Franz Pauly wirft den Hammer 45 Meter weit

Saarbrücken-Sulzbach Bei kleineren Leichtathletik-Wettkämpfen können die Werfer seit einigen Wochen wieder ihre Form testen. Im Saarland war unter anderem der deutsche M-55-Vizemeister Franz Pauly vom TV Germania Trier dabei.

Senioren-Hammerwerfer Franz Pauly kratzt wieder an seinem eigenen M-55-Rheinlandrekord. Der deutsche Winterwurf-Vizemeister der 55- bis 59-Jährigen vom TV Germania Trier (TVG) siegte beim Hammerwurf-Sportfest in Saarbrücken-Sulzbach in seiner Altersklasse mit 45,19 Metern. Sein Rheinlandrekord mit dem Sechs-Kilo-Gerät liegt bei 48,97 Metern. Paulys 14 Jahre älterer Vereinskamerad Gerhard Thiele siegte in der Altersklasse M 70 (vier Kilogramm) mit 35,60 Metern. Sprinterin Nicoll Richter vom Post-Sportverein Trier erzielte bei ihrem Ausflug zu den Werfern 26,08 Meter (ebenfalls vier Kilogramm) und gewann die Konkurrenz der Altersklasse W 45.