Frauen-Handball : HSG Wittlich präsentiert letzten Neuzugang

Wittlich Mit Annika Bach präsentiert die HSG Wittlich den dritten externen Neuzugang für die anstehende Drittliga-Saison und erklärt die Personalplanung damit für abgeschlossen. Die 23-Jährige wechselt vom letztjährigen Ligakonkurrenten aus Moselweiß zur HSG.

„Wir stehen bereits seit längerem im Austausch. Annika hat sich in der letzten Zeit einige Trainingseinheiten bei uns angeschaut und sich letztendlich unter anderem auch aufgrund der nun feststehenden privaten Studien-Situation für uns entschieden. Sie passt mit ihrem regionalen Bezug und ihren handballerischen Fähigkeiten neben unseren beiden anderen Neuzugängen Alex Irmgartz und Meike Frank genau in unsere Zielgruppe, was die externen Verstärkungen angeht“, sagt HSG-Trainer Thomas Feilen, der mit der personellen Zusammenstellung der Mannschaft sehr zufrieden ist.