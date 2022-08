Frauen-Handball : Junge Dänin verstärkt die HSG Wittlich

Die 20-jährige Dänin Natasha Lerche spielt künftig für die HSG Wittlich. Foto: Foto: HSG Wittlich

Wittlich Die 20-jährige Natasha Lerche erfüllt sich beim Drittligisten den Traum eines Auslandsengagements.

Nach den Abgängen der Routiniers Andrea Czanik und Irina Lukanowski bestand für die Drittliga-Handballerinnen der HSG Wittlich noch Handlungsbedarf auf der Kreisläuferposition – nun ist diese Frage geklärt. Die Dänin Natasha Lerche zählt fortan zum Kader der HSG. Die 20-Jährige kommt vom dänischen Zweitligisten Silkeborg-Voel und wird für mindestens eine Saison in Wittlich bleiben – wenn es ihr in der Säubrennerstadt gefällt, auch länger.

„Natasha war im März zu einem Trainingswochenende bei uns und hat überzeugt. Nun freuen wir uns auf die physisch starke Spielerin, die in der Abwehr die nötige Präsenz zeigen wird und im Angriff sowohl am Kreis als auch im Rückraum eingesetzt werden kann. Zudem passt sie menschlich ins Team und in unsere Altersstruktur im deutlich verjüngten Kader“, sagt Thomas Feilen, Trainer der ersten HSG-Frauenmannschaft.

Lerche hat in Dänemark gerade ihr Grundstudium beendet und wollte Auslandserfahrung sammeln – beruflich und in Sachen Handball. In Kürze wird sie einen Job in der Region beginnen – und sie hat bereits eine Wohnung an der Mosel bezogen. „Natasha ist eine extrem ehrgeizige und athletische Spielerin“, lobt Feilen.

„Ich freue mich total darauf, in Wittlich zu spielen. Ich wurde im März mit offenen Armen empfangen und habe gleich diesen unglaublichen Teamspirit in der Mannschaft kennengelernt. Daher fiel mir der Wechsel sehr leicht“, sagt Lerche: „Ich hoffe, dass wir uns als Mannschaft weiter in der 3. Liga etablieren können, und ich werde alles dafür tun, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich wollte immer im Ausland spielen und bin dankbar dafür, dass mir die HSG die Chance dazu gibt.“

Am Samstag, 3. September (19.30 Uhr, BBS-Halle), wird Lerche ihr Pflichtspieldebüt für Wittlich im ersten Saisonspiel gegen Kappelwindeck/Steinbach geben.