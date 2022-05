Frauen-WM 2025​: Die Handball-Welt kehrt zurück nach Trier​

Extra

Trier ist für den Deutschen Handballbund ein herausragendes Pflaster, denn bislang gab es bei neun Länderspielen fünf Siege der Frauen sowie zwei Erfolge der Männer-Nationalmannschaft. Hinzu kamen zwei Remis der Frauen (28:28 gegen Schweden in der EM-Vorbereitung 2016 – nach 10:20-Rückstand – sowie 24:24 gegen Belarus im Oktober 2021). Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft war sogar Bestandteil der Eröffnungsfeierlichkeiten der Arena Trier: Mit dem 29:18-Sieg im Play-off-Rückspiel gegen Bulgarien am 1. Juni 2003 sicherten sich die spätere Welthandballerin Nadine Krause & Co. nicht nur das Ticket für die WM in Kroatien, sondern die Partie war das erste Handballspiel überhaupt in der Arena, die später die Heimstätte der Trierer Miezen wurde – diese waren wenige Wochen vor der Länderspiel-Premiere Deutscher Meister geworden. ⇥(BP)