Das Handballinterview der Woche : Früher Spieler, jetzt Trainer, Schiri und noch Funktionär

Carsten Esdar ist dem Handball auf vielen Ebenen verbunden. Foto: privat

Carsten Esdar (54) wurde 1986 in Wuppertal zum Schiedsrichter ausgebildet. Bis zu seinem Umzug aus beruflichen Gründen 1995 nach Wesel leitete er am Niederrhein Spiele. 1996 zog er berufsbedingt in den Hunsrück weiter, war hier als Spieler und ist bis heute als Trainer tätig.

2014 hat er zu seiner Trainertätigkeit auch das Pfeifen wieder aufgenommen und leitet heute Partien mit seinem Gespannpartner René Vasek.

Welche Funktionen decken Sie im Schiedsrichterwesen genau ab?

ESDAR Zurzeit bin ich Schiedsrichteransetzer im Rheinland für die Rheinlandligen Frauen und Herren sowie für die Jugendspielklassen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland im Bereich des Rheinlandes verantwortlich. Außerdem setze ich alle Spiele im Bereich Hunsrück/Nahe an.

Wie schätzen Sie die Entwicklung im Schiedsrichterbereich ein?

ESDAR Im Verhältnis zu den am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften ist die Anzahl der Schiedsrichter zu gering. Würden sich nicht Schiedsrichter bereiterklären, samstags und sonntags zu pfeifen oder zusätzlich einzuspringen bei einem Ausfall, dann würden noch mehr Spiele unbesetzt bleiben. In dieser Saison ist es sogar vorgekommen, dass ein Damen-Oberligaspiel abgesagt werden musste, da keine Schiedsrichter zur Verfügung standen. Erfreulich ist, dass es vor der Saison einige Neuausbildungen im Bereich Mosel-Eifel/Hunsrück-Nahe gab. Wünschenswert wäre es, wenn Spielerinnen und Spieler, die ihr aktive Laufbahn beendet haben, als Schiedsrichter tätig zu werden.

Was müsste verbessert werden, damit es wieder mehr Schiris gibt?