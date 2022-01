Salmrohr : Salmrohrs Ziel: Direkt nachlegen

Salmrohr Fußball-Oberligist empfängt nach dem Auswärts-Startsieg angeschlagene Gäste aus Emmelshausen, die den „riesigen Rasenplatz“ des FSV fürchten.

Die Freude beim FSV Salmrohr über den beim 2:1 in Mülheim-Kärlich gelungenen Saisonstart war groß, „und die gute Stimmung hat uns auch in der Trainingswoche begleitet“, berichtet Trainer Lars Schäfer vor dem Heimspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am heutigen Samstag, 14.30 Uhr, im Salmtalstadion gegen den TSV Emmelshausen. Von Nachlässigkeit habe er aber nichts gespürt: „Die Jungs waren sehr konzentriert. Wir alle haben ein großes Ziel, nämlich direkt nachzulegen und mit viel Schwung in die anstehende Englische Woche zu gehen.“