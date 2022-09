Fußball : Pokalderby am Tag der Deutschen Einheit

Pokalderby am Tag der Deutschen Einheit

Eintracht-Neuzugang Michael Omosanya wurde für die Nations-League-Spiele Luxemburgs in der Türkei und gegen Litauen nominiert. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier/Salmrohr Die Spiele von Eintracht Trier im Rheinlandpokal beim FSV Salmrohr und in der Regionalliga bei der TSG Hoffenheim II werden verlegt. Hier gibt’s die Hintergründe. Außerdem: Warum sich SVE-Neuzugang Michael Omosanya mächtig freuen darf.

Stand jetzt finden fast sämtliche Spiele der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals am Mittwoch, 5. Oktober, statt. Nur eines nicht: Das ewig junge Derby zwischen dem Rheinlandligisten FSV Salmrohr und dem Regionalligisten Eintracht Trier ist am Montag, 3. Oktober, 15 Uhr, angesetzt. Damit kann auf Rasen und ohne Flutlicht im Salmtalstadion gespielt werden – beim ursprünglichen Termin unter der Woche hätte die Partie, die viele Zuschauer anlocken soll, auf dem Kunstrasenplatz in Salmrohr ausgetragen werden müssen. Die Sicherheitskräfte hätten da auch nicht unbedingt ,Hurra‘ geschrien.