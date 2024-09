Tarforst goes Tansania Schluss mit Bällen aus Tüten: Trierer Sportverein unterstützt Schule in Afrika

Der Anlass war ein außersportlicher. Norbert Etringer begleitete seinen Sohn Michael nach Tansania, der dort ein Auslandspraktikum von sechs deutschen Medizinstudenten besuchte. Michael Etringer ist Anästhesist am Universitätsklinikum Heidelberg, 2011 hatte er sein Abitur am Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium abgelegt. Er hatte zu Zeiten seines Studiums selbst ein Pflegepraktikum in Tansania absolviert. Die Erfahrung hat ihn so geprägt, dass er auch anderen Studenten die Möglichkeit eines Praxisaufenthalts in einer ganz anderen Umgebung ermöglichen wollte.