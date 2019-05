Handball-Rheinlandliga Männer : TV Bitburg: Jetzt heißt’s zusammenraufen!

Bitburg Für den Rheinlandmeister TV Bitburg startet am Wochenende die Aufstiegsrelegation.

Ungenutzte Chancen führten dazu, dass die Andernacher auf 15:13 verkürzten. Doch Bitburg fing sich – beim Stand von 20:14 (49. Minute) war eine Vorentscheidung gefallen. Doch zu überzeugen wusste vor allem der Rückraum der Gastgeber an diesem Abend nicht immer. So nahmen sich Mätthi Hertz, Pascal Wolff und vor allem Chris Stelmach ihre Auszeiten, leisteten sich unvorbereitete und teilweise überhebliche Abschlüsse, die es dem Gast ermöglichten, immer wieder ranzukommen. Doch in den entscheidenden Momenten war auf den Rückraum der dann eben doch Eifeler wieder Verlass.

Also gilt für den TV Bitburg: Zusammenraufen und noch mal alle Kräfte für die drei Aufstiegsspiele mobilisieren. Gegner des TVB in der Relegation sind der TuS Kaiserslautern-Dansenberg 2 (Pfalz-Meister), der HC Dillingen-Diefflen (Saarland-Meister) und die TG Osthofen (Vizemeister der Rheinhessenliga, der Meister SF Budenheim 2 darf nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft bereits in der Oberliga spielt). Lauer: „Ich rechne mit einer recht ausgeglichenen Runde, wobei wir uns erst in dieser Woche so richtig mit den Gegnern beschäftigen werden. Womöglich kristallisiert sich Dansenberg als stärkste Mannschaft heraus. Sollte das so sein, sind wir hoffentlich in der Lage, Zweiter zu werden.“