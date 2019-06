Motorsport : Im Sog der Emotionen: Für die regionalen Starter war das 24-Stunden-Rennen ein Auf und Ab

Zehntausende Fans lassen sich die Startaufstellung des 24-Stunden-Rennens am Samstag nicht entgehen. Foto: Tim Upietz, Gruppe C Photography/Gruppe C GmbH

NÜRBURGRING Unfälle, Rückschläge, Zielflaggen: Für die regionalen Starter war das 24-Stunden-Rennen ein Auf und Ab.

(jüb) Die vielen Starter aus der Region hatten wie das Gros der Fahrzeuge beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ein Auf und Ab der Ereignisse, der Resultate, der Hoffnungen, der Ereignisse zu verarbeiten und zu verkraften. Enttäuschung bei Thomas Mutsch und der Scuderia Cameron Glickenhaus. Nach toller Aufholjagd von Position 19 zu Rennbeginn fuhr das Quartett des Bitburgers bis tief in die Nacht auf Rang zwei als erste Verfolger des führenden Porsche. Bis ein Unfall mit 16 Minuten Zeitverlust am Morgen den Boliden mit der Nummer 705 zurückwarf. Am Ende blieb Rang 13 als bestplatziertes Nicht-GT3-Auto. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können und die Standfestigkeit des Autos unter Beweis gestellt. Aber im Motorsport gibt es halt Dinge, die man nicht beeinflussen kann“, meinte der Bitburger Mutsch.

Für Alexander Köppen (Bitburg) endete sein erster Einsatz als 24-Stunden-Teamchef mit einem unverschuldeten Desaster. Was für Auto und Projekt, nicht aber für den Piloten zutrifft. „Unfall in der Fuchsröhre. Kollision mit einem anderen Fahrzeug“, meldete sich Köppen noch in der Nacht via WhatsApp bei uns. Die Erleichterung kam später: „Fahrer aus dem Krankenhaus. Prellungen und Hand gebrochen.“ Das Auto indes war irreparabel.