3:2! - Der SVE feiert nach knapp fünfeinhalb Jahren mal wieder einen Derbysieg gegen die TuS Koblenz.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase fand Trier über mehrere gewonnene Zweikämpfe ins Spiel. Mit der ersten guten Chance gelang dem SVE auch gleich der umjubelte Führungstreffer. Trier spielte sich durch die Koblenzer Reihen. Am Ende legte Tim Garnier auf Edis Sinanovic, der den Ball einschob (14.). Sinanovic, wer sonst – der Außenstürmer traf zum siebten Mal in dieser Saison.

Auf dem Rasen ging’s kernig, aber nicht unfair weiter. Und die Eintracht legte nach. Und wie! Kevin Kling machte das 2:0 – untypisch für ihn per Fuß. Normalerweise ist der baumlange Innenverteidiger vor dem gegnerischen Tor für Offensivkopfbälle zuständig. In dieser Szene aber verlor die Koblenzer Defensive Kling am zweiten Pfosten aus den Augen, der geistesgegenwärtig den Fuß hinhielt (28.).