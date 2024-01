Interview mit Organisator Budenzauber beim Dachdecker-Lauer-Cup – Was den Turniermacher traurig stimmt

Interview | Osburg · 20 Fußballmannschaften aus verschiedenen Ligen spielen am Wochenende in Osburg beim bestdortierten Hallenturnier der Region. Wir haben mit Organisator Nico Thömmes darüber gesprochen, was die Zuschauer erwarten dürfen und was er bedauert.

10.01.2024 , 17:01 Uhr

Die TuS Mosella Schweich gewann 2023 erstmals den Dachdecker-Lauer-Cup in Osburg. (Archivbild) Foto: Lutz Schinköth

Von Lutz Schinköth

Die SG Osburg/Thomm/Lorscheid/Morscheid lädt von Freitag bis Sonntag zur neunten Ausgabe des Dachdecker-Lauer-Hallencups in die Hochwaldhalle ein. Am Start des mit 2500 Euro bestdotierten Hallenturniers der Region sind 20 Mannschaften aus verschiedenen Ligen. Der Oberligist Eintracht Trier tritt mit einem Challenge-Team an. Gesucht wird der Nachfolger des TuS Mosella Schweich, der im Vorjahr zum ersten Mal das prestigeträchtige Turnier im Hochwald gewann. Der TV hat mit Organisator und Turnierleiter Nico Thömmes gesprochen.