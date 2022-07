Fußball-Bezirksliga im TV-Sommercheck : Für Rot-Weiss Wittlich gibt’s nur ein Ziel: Aufstieg!

Neu vereint beim SV Rot-Weiss Wittlich: die Brüder Tim (oben), Nils (Bild unten) und Moritz Habscheid (Foto ganz unten). Foto: fupa

Region Bevor es mit dem ersten Spieltag vom 12. bis 14. August losgeht, schauen wir hinter die Kulissen der Clubs. Diesmal im Blickpunkt: Top-Favorit SV Rot-Weiss Wittlich, die gleichfalls ambitionierten Clubs SG Saartal Trassem und SV Konz, die sich noch etwas bedeckt haltende SG Geisfeld sowie die SG Kyllburg und die SG Wallenborn, die auf entspanntere Zeiten hoffen.

SG Saartal Trassem

Vorbereitung: Die SG Saartal ist seit Anfang Juli in der Vorbereitung. Trainer Heiko Niederweis ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: „Die neuen Spieler sind sehr gut integriert und sind super Charaktere. Gleichwohl liegt noch eine anstrengende Zeit vor uns.“

Ziel: Klarer Favorit für die Meisterschaft ist aus Sicht von Niederweis RW Wittlich. Zu den eigenen Ambitionen sagt er: „Wir wollen auch oben mitspielen und lange Paroli bieten. Meine persönliche Zielsetzung ist, dass wir die 70 Punkte aus dem Vorjahr bestätigen und – wenn es möglich ist – sogar verbessern wollen.“

Neuzugänge: Einen Königstransfer gibt es mit Giancarlo Pinna, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison erste Einsätze hatte. „Giancarlo ist ein feiner Fußballer und sehr erfahren aus seiner Zeit beim FSV Salmrohr in der Oberliga“, sagt Niederweis. Felix Guckeisen (SG Perl-Besch) sei im defensiven Mittelfeld enorm wichtig nach dem Ausfall von Julian Paulus.

Der vom SV Sirzenich gewechselte Steffen Hausen ist laut Coach Niederweis „noch immer ein guter Fußballer, der viel Ruhe und Erfahrung ausstrahlt und wieder angreifen möchte“. Der aus Nittel gekommene Michel Philipps sei „gut integriert, er muss sich aber noch an das höhere Tempo zwei Klassen höher gewöhnen“. Der rheinlandliga-erfahrene Dominic Fisch bringt aus seiner Zeit bei der SG Hochwald Souveränität und Abgeklärtheit mit.

Ein gefühlter Neuzugang ist Christoph Anton, der seinen Kreuzbandriss auskuriert hat und dem Coach als spielender Co-Trainer zur Verfügung steht. „Christoph ist sehr motiviert, körperlich müssen wir ihn auf ein hohes Level kriegen. Über seine fußballerischen Qualitäten brauchen wir sowieso nicht reden“, sagt Niederweis.

Personal: Kim Schu wird die komplette Hinrunde ausfallen, da der Stürmer berufsbedingt im Katar unterwegs ist. Nach einer Schulter-Operation fällt Tim Helmstetter bis zum Herbst aus, gleiches gilt für Julian Paulus nach einem Kreuzbandriss.

SG Kyllburg/Badem/Gindorf

Vorbereitung: Sie ist aus Sicht von Trainer Roger Reiter ordentlich verlaufen. „Die Testspiele sind durchwachsen, was die Ergebnisse betrifft. Gegen Neidenbach haben wir verdient verloren, gegen Kylltal Birresborn und Binsfeld gewonnen. Es waren noch nicht alle Spieler komplett von Anfang an dabei. Nach den vielen Einheiten sind die Spieler ein bisschen müde, doch die Trainingsbeteiligung ist super, es passt alles. Jetzt geht es an den Feinschliff, die Abläufe und Automatismen“, sagt Reiter.

Ziel: Der 61-Jährige hofft auf eine „etwas entspanntere Saison und einen einstelligen Tabellenplatz – wenn wir verletzungsfrei durchkommen.“

Neuzugänge: Simon Eckers macht im Tor laut Reiter einen „guten und stabilen Eindruck“. Andrii Fedoriv ist ein Spieler aus der Ukraine, der in der Abwehr und im Mittelfeld einsetzbar ist. Bei Aleks Aleksic müssen laut Coach die Laufwege noch besser werden. Der junge Simon Gorges werde seinen Weg machen.

Personal: Damian Machon pausiert. Große Fragezeichen mit Blick auf den Saisonstart stehen hinter Marius Willwertz, der an Schulterproblemen laboriert. Reiters Co-Trainer Michael Mayer-Nosbüsch kann zur Not einspringen.

SV Rot-Weiss Wittlich

Vorbereitung: Der kurzfristig für Björn Griebler verpflichtete Trainer Karl-Heinz Gräfen ist mit der Vorbereitung sehr zufrieden. „Wir haben eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, intensive Einheiten absolviert und arbeiten momentan im taktischen Bereich sowie in den Geschwindigkeitsabläufen. Es läuft wirklich gut, ich habe 20 Leute und mehr auf dem Platz. Die Spieler bringen sehr viel mit und sind sehr motiviert“, sagt Gräfen.

Ziel: Trainer und Mannschaft haben als Credo ausgegeben, aufsteigen zu wollen. Gräfen: „Die Eigenmotivation der Spieler ist darauf ausgelegt.“

Neuzugänge: Nicht weniger als zehn hochkarätige Neuerwerbungen weisen RW als Ligakrösus aus. Alle Zugänge haben bereits Erfahrungen in der Rheinlandliga und noch höheren Klassen gesammelt. Die Habscheid-Brüder Nils, Moritz und Tim sowie Ömer Kahyaoglu (zuvor Eintracht Trier) gelten als Königstransfers. Max Düpré und Niklas Lames kommen vom FSV Salmrohr, Yannick Lauer und Grergj Prebreza aus Luxemburg vom CS Grevenmacher, Henrik Schömann spielte zuvor beim SV Mehring, Torwart Jonas Landen bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Personal: Bis zum Saisonauftakt gegen den TuS Mosella Schweich dürften alle Spieler fit sein, auch Matthias Heck (Corona), Meliani Saim (Trainingsrückstand) und Daniel Braun (nach abgeschlossenem Aufbautraining).

SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld

Vorbereitung: Die bisherige Spielgemeinschaft mit dem SV Geisfeld und dem SV Rascheid ist durch den TuS Reinsfeld erweitert worden. Spielertrainer Sven Gaspers, der sich den Posten weiterhin mit Christian Alt teilt, schätzt die Vorbereitung grundsätzlich gut ein: „Wir kommen aber erst jetzt in die heiße Phase. Bislang lagen die Schwerpunkte im Fitnessbereich sowie in grundlegenden taktischen Dingen. Da einige Neue in der Mannschaft sind, müssen wir uns als Team noch finden.“

Ziel: „Wir wollen bis zur Winterpause 35 Punkte auf dem Konto haben. Dann schauen wir weiter“, sagt Gaspers.

Neuzugänge: Einziger externer Zugang ist Lorenz Scherer von der SG Hermeskeil/Züsch. Vom TuS Reinsfeld kommen Lars Stüber, Moritz Michels, Felix Michels, Maxi Becker und Chris Mai. „Wer es endgültig in den Bezirksliga-Kader schaffen wird, müssen wir sehen. Aber bisher passt das sehr gut“, berichtet Gaspers.

Personal: Gaspers hofft, dass zum Saisonstart alle Spieler an Bord sind.

SG Wallenborn

Vorbereitung: Nach der kurzfristigen Absage von Andreas Hesslein als Nachfolger von Stephan Zimmer haben nun Peter Löw als Cheftrainer und Manuel Back als dessen mitspielender Assistent das Sagen. Die Vorbereitung schätzt Vorstandsmitglied Lars Becker als „sehr gut“ ein: „Trainingsbeteiligung und Rahmenbedingungen sind sehr gut. Manuel Back hat das Training zwei Wochen lang geleitet, bevor Trainer-Urgestein Peter Löw übernahm.“

Der Trainer-Routinier hat bislang positive Eindrücke gesammelt: „Es macht großen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Doch wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Es gibt einige Themen, wo ich ansetzen muss. Grundsätzlich gibt es hier sehr gute Bedingungen und ein ausgewogenes Teamklima. Aktuell stehen die Abläufe auf dem Platz sowie die Handlungsschnelligkeit an erster Stelle. Wir werden jetzt vermehrt mit dem Ball arbeiten.“

Ziel: Sowohl Becker als auch Löw geben die Parole aus, dass die Mannschaft mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben will: „Wir streben erneut einen Platz im gesicherten Mittelfeld an und wollen unsere Heimstärke zurückgewinnen.“

Neuzugänge: Der herausragende Transfer ist jener von Manuel Back von der SG Vulkaneifel-Deudesfeld. „Er ist der Leitwolf und der verlängerte Arm von Peter auf dem Platz“, sagt Becker. Mit Emanuel Soares von der SG Walsdorf kommt ein Angreifer, der bei Eintracht Trier ausgebildet worden ist. Und Luca Menzel ist ein Mittelfeldtalent, der vom JFV Wittlicher Tal gewechselt ist.

Personal: Nach dem Abschied von Florian von Landenberg und Benny Blank werden zwei weitere Leistungsträger den Saisonstart wohl verpassen: Sebastian Zimmer und Sebastian Hilgers laborieren an muskulären Problemen und dürften erst Mitte September wieder ein Thema sein.

SV Konz

Vorbereitung: Für den in der Rückrunde stark auftrumpfenden SV Konz gestaltete sich die Vorbereitung zuletzt durchwachsen. „Mit der Intensität und der Trainingsbeteiligung bin ich zufrieden, 18 bis 20 Spieler waren stets dabei. Probleme gibt es noch, wenn es darum geht, uns spielerisch zusammenzufinden und die Neuen ins Spielsystem zu integrieren. Jetzt geht es darum, uns als Team zu finden, Laufwege und Abstimmung hineinzubekommen“, erläutert Coach Thomas Berens.

Ziel: Der SV Konz will vorne mitmischen. Berens: „Wir streben einen Platz in den Top-Drei an. Die Ansprüche nach der starken Rückrunde sind ambitionierter geworden.“

Neuzugänge: Ensa Ceesay (vom SV Mehring) und Marc Picko (FSV Tarforst) bringen Rheinlandligaerfahrung mit. Auch Nico Picko, der aus Wasserliesch kam, ist offensivstark und torhungrig.