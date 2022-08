Letzter Teil des TV-Sommerchecks : Amateurfußball in der Region: Wie sich Vereine in der Bezirksliga vorbereiten (mit großem Überblick)

Das waren noch Zeiten: Gianluca Bohr (rechts) jubelt als Spieler von Eintracht Trier an der Seite von Robin Koch, der aktuell in der Premier League bei Leeds United spielt, mit den Fans. In diesem Sommer ist Bohr vom FSV Salmrohr zum SV Schleid gewechselt. Foto: g_sport <g_sport5@volksfreund.de>

Vor dem Saisonstart nehmen wir die Bezirksliga-Vereine unter die Lupe. Heute: Die Teams aus Schweich, Geichlingen, Enkirch, Schillingen, Daleiden und Schleid. Wie diese für die neue Saison aufgestellt sind und wo Sie alle Informationen zum Amateurfußball in der Region finden.

Von Lutz Schinköth

TuS Mosella Schweich

Vorbereitung: Der Vorjahresdritte hat erneut einen Umbruch zu stemmen, der vor allem beim Trainerstab beginnt. Dem langjährigen und bewährten Trainerduo Jochen Weber und Michael Ziegler folgt das deutlich jüngere Gespann Thomas Schleimer (25 Jahre) und René Linster (24), das mit Abstand das jüngste coachende Team der Liga ist.

Cheftrainer Schleimer, der nach zwei Kreuzbandrissen seine Laufbahn beenden musste, legte in der Vorbereitung den Fokus auf die Integration der neuen Spieler sowie auf eine hohe Trainingsbeteiligung respektive Trainingsintensität: „Damit war ich sehr zufrieden. Highlight war ein dreitägiges Trainingslager in Wolfstein in der Nähe von Kusel, bei dem Teambuilding und ein Testspiel die Schwerpunkte bildeten.“

Ziel: Für die extrem verjüngte Mannschaft steht die Weiterentwicklung der Spieler ganz oben auf der Agenda. Schleimer möchte „so lange wie möglich oben mitspielen“. Für die vier Abgänge (Carsten Reis, Felix Kloy, Julius Wiersch und Benedikt Vogedes) wurde der Kader qualitativ und quantitativ aufgestockt.

Neuzugänge: Neben den fünf der eigenen A-Jugend entwachsenen Joshua Rodrigues, Levi Agbor, Jan Niedenführ, Elias Raithel und Sebastian Palms haben sich die Schweicher auch mit der gleichen Anzahl an externen Spielern verstärkt. „Einen Königstransfer sehe ich bei uns nicht. Alle von außerhalb gekommnen Spieler haben eine hohe Qualität und passen charakterlich absolut in die Truppe“, sat Schleimer.

Mit Leon Gerhard kommt ein 22-jähriger Torwart vom Rheinlandligisten FV Morbach. Wie Gerhard hat auch Elias Hansjosten, der vom Ligakonkurrenten TuS Schillingen wechselt, eine Schweicher Jugend-Vergangenheit. Eliah Dick ist bei Eintracht Trier ausgebildet worden und spielte zuletzt zwei Jahre beim Rheinlandliga-Absteiger SV Mehring. Eric Reuter verstärkt den Angriff und hat im vergangenen Spieljahr für den Eifeler A-Ligisten SG Herforst 27 Tore erzielt. Der 24-Jährige spielte auch beim FSV Salmrohr in der Oberliga und der Rheinlandliga. Jens Schneider, der beim SVE ausgebildet wurde und sieben Oberligaeinsätze nachweisen kann, ist ebenfalls für die Offensivabteilung vorgesehen.

Personal: Luca Stadtfeld fehlt zum Saisonauftakt gegen RW Wittlich, da er sich im Trainingslager an der Schulter verletzt hat und vermutlich zwei bis drei Monate ausfällt.

SG Mont Royal Enkirch

Vorbereitung: Nach dem kurzfristigen Wechsel von Trainer Karl-Heinz Gräfen zu Rot-Weiss Wittlich (der TV berichtete mehrfach) hat der bisherige Co-Trainer Thomas Kappel das Team übernommen. Dem 37-Jährigen zur Seite stehen Philipp Irmisch und Chrisian Greis. Die Vorbereitung verlief für Kappel ganz gut: „Die Trainingsbeteiligung ist angesichts des kleinen Kaders recht hoch, alle ziehen richtig gut mit. Corona- und krankheitsbedingt waren nicht alle Spieler komplett dabei, doch mit der Trainingsintensität bin ich absolut zufrieden. Auch Philipp Irmisch hat schon Einheiten in meiner Abwesenheit übernommen.“

Zwei Testspiele wurden gewonnen, gegen den SV Wittlich gab es aber eine 0:7-Schlappe.

Ziel: Der Trainer gibt den Klassenerhalt als Ziel aus: „Wir wollen die jungen Spieler schnell integrieren, und in den ersten zwei Spielen gegen Geisfeld und Schillingen sollten wir unbedingt punkten. Wenn alle Spieler da sind, traue ich der Mannschaft einiges zu. Dann ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld möglich.“ Mit Nils Kiesewetter (FSV Tarforst), Dennis Burg (FV Rübenach) und Duwaine Nahlen (SG Zell) haben drei Leistungsträger das Team verlassen.

Neuzugänge: Zum Team gestoßen sind Blendi Aliu (RW Wittlich) sowie die drei Nachwuchsspieler David Böhm, John Stanton und Luis Müllers.

Personal: Für Alex Klein (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Christian Henrichs (MRT nach Operation infolge Mittelfußbruchs), Stefan Caspari (Long-Covid und mögliche Reha) sowie Dimitri Kunz (Knie-Operation) kommt der Saisonstart am 14. August deutlich zu früh. Eine konkrete Prognose wagt Coach Kappel darüber hinaus nicht: „Diese Spieler werden, so hoffe ich vorsichtig, Mitte Oktober zum Kader stoßen. Der ein oder andere vielleicht schon früher.“

TuS Schillingen

Vorbereitung: Für Trainer Sascha Freytag, der in der Vorsaison mit dem Team bis zum Endspurt im Abstiegskampf hing, verlief die Vorbereitung sehr ordentlich: „Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung. Alle Spieler ziehen trotz der relativ kurzen Pause gut mit. Zuerst standen Grundlagenausdauer und Fitness auf dem Programm. Jetzt üben wir spielerische Elemente sowie verschiedene Spielformen. Die Testspiele verliefen überwiegend zufriedenstellend.“

Ziel: Da der Kader etwas breiter aufgestellt ist, will Schillingen eine sorgenfreiere Saison spielen und – wenn alles gut läuft – einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen. Der Klassenerhalt ist aber das große Ziel.

Neuzugänge: Den zwei Abgängen Elias Hansjosten (Schweich) und Lukas Nickels (Gusenburg) stehen mit Fabian Becker (SG Züsch/Hermeskeil), Jan Zender (SG Niederkell Waldweiler), Torwart Tim Gimmler (SG Mandern/Waldweiler) und Christian Weber (SG Fell) vier Neuzugänge gegenüber. „Vor allem Chrisi Weber hat toll eingeschlagen und in den Testspielen viele Tore gemacht. Er besitzt viel Qualität und Zug nach vorn“, sagt Freytag über seinen neuen Stürmer vom B-Ligisten SG Fell.

Personal: Bis auf Jan Zender, der an Knieproblemen laboriert und dessen Rückkehr Ende August/Anfang September ungewiss ist, dürften laut Freytag alle Spieler an Bord sein.

SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen

Vorbereitung: Nach dem Ausscheiden von Uwe Tücks als Co-Trainer stehen Spielertrainer Andreas Theis mit Andreas Munkler, Joschka Trenz und Florian Moos gleich drei Co-Trainer unterstützend zur Seite. Der 30-jährige Munkler wird nach seinem dritten Kreuzbandriss nicht mehr auflaufen können. Die Vorbereitung ist nach Einschätzung von Theis gut gelaufen: „18 bis 20 Leute haben für eine ordentliche Trainingsbeteiligung gesorgt. Auch die Testspiele waren ganz in Ordnung. Der Kader ist breiter aufgestellt, da wir einige Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben gezogen haben.“

Lagen die Schwerpunkte anfangs auf dem läuferisch-konditionellen Bereich, richtet sich der Fokus des Trainerstabes jetzt auf den taktisch-technischen Bereich.

Ziel: Die SG aus der Westeifel strebt – erstmal vorsichtig formuliert – einen „einstelligen Tabellenplatz“ an. Der Abgang von Pascal Krämer, der in der Vorsaison für die meisten Tore gesorgt hat, zu seinem Heimatverein Mehlentaler SV soll über das Team aufgefangen werden. „Zweifelsohne ist der Weggang von Pascal ein herber Verlust für uns. Doch das Team unterliegt in dieser Saison einer kleinen Verjüngungskur“, sagt Theis.

Neuzugänge: Die Verpflichtungen von Dennis Ewen (eigene Jugend), Musa Bah (SG Ringhuscheid/N) und Adrian Lenz (SG Winterspelt) stehen für die Verjüngung im Team.

Personal: Zum Saisonstart bei der SG Ruwertal am 14. August fehlen wird Jan Mayers, der sich in einer Testpartie einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat und erst im Oktober zurückerwartet wird. Fragezeichen stehen ebenso hinter Bastian Propson und Jakob Lempges, die sich nach Verletzungen noch im Aufbautraining befinden.

SG Geichlingen/Nusbaum/Körperich/Wallendorf/Biesdorf/Kruchten

Vorbereitung: Erst auf den letzten Metern hatte sich die Eifel-SG den Klassenverbleib in der Bezirksliga gesichert. Nach dem Abschied des langjährigen Coaches Frank Hermes (trainiert künftig den Eifeler B-Ligisten SG Südeifel-Ernzen) stehen mit dem Luxemburger Patrick Kettmann (Chefcoach) und dessen Stellvertreter Berti Inhestern zwei neue, aber auch erfahrene Übungsleiter an der Seitenlinie.

Die Vorbereitung verläuft nach Ansicht des zuletzt beim Luxemburger Drittligisten FC Erpeldingen 72 als Co-Trainer in der Verantwortung stehenden Kettmann sehr positiv. „Die Jungs nehmen alles voll an und versuchen, meine Spielphilosophie umzusetzen. Die Testspiele verliefen überwiegend gut und haben uns als Trainerteam positiv gestimmt. Ich möchte in der neuen Saison weg vom ,Kick & Rush‘ und mehr in Richtung Spielkultur investieren. Schneller zu spielen und die Handlungsspielräume in Drucksituationen zu erweitern, sind einige Schwerpunkte, an denen wir dran sind. Im spieltechnischen Bereich sehe ich bereits erste gute Ansätze, doch wir haben auch noch viel Arbeit vor uns“, sagt der 52-Jährige.

Ziel: Als Saisonziel haben die neuen Macher der Eifel-SG den Klassenverbleib ausgerufen. „Wir wissen, dass die Umsetzung dieses Zieles nicht einfach wird. Wir wollen bereits vor der Winterpause so viele Punkte wie möglich einfahren“, sagt Kettmann.

Neuzugänge: Den Abgang von Pascal Müller zum FC Bitburg wollen die Geichlinger mit David Lorang und Leon Theisges kompensieren. Lorang kommt vom Luxemburger Drittligisten FC Bastendorf 47. Er hat ebenso wie Theisges bereits mehrfach in den Vorbereitungsspielen getroffen. Der 19-jährige Stürmer kam gar aus der dritten Mannschaft und hat Kettmann mit sieben Toren in den Tests „voll überzeugt“.

Vom Eifeler A-Liga-Absteiger SG Großkampen ist Torwart Eric König gekommen. Aus der A-Jugend verstärkt Bastian Kusch den Kader. Auch Jannick Spartz ist wieder dabei, während Jannick Böwen berufsbedingt bis zur Winterpause pausiert.

Personal: Zum Saisonauftakt noch nicht dabei sein werden Marcel Lemmer, der sich am Knöchel verletzt hat, Fabian Spartz, dessen Fußverletzung aus der Vorsaison noch nicht gänzlich abgeklungen ist, (Aufbautraining) sowie Nico Zender, der mit einer Adduktorenreizung wohl bis zum Herbst ausfällt.

SV Schleid

Vorbereitung: Der SV Schleid ist nach mehreren Anläufen in die Bezirksliga aufgestiegen. Der erstmalige Aufenthalt in der überkreislichen Eliteklasse soll für den SVS keine Eintagsfliege bleiben. Der Kader ist gespickt mit hochkarätigem Personal, das partiell über Erfahrung in der Regionalliga (Sebastian Ting, Gianluca Bohr) verfügt.

Mit der Vorbereitung auf die Premierensaison in der Bezirksliga ist Spielertrainer Taner Weins zufrieden. „Die Vorbereitung und die Testspiele waren wirklich gut, die Ergebnisse aber eher zweitrangig. Es ging darum, sich zu finden, weil die neuen Spieler erst in der Mannschaft Fuß fassen müssen. Positiv ist, dass während der Vorbereitung ein Teamgefühl entstanden ist. Wir haben viel getestet, der Abschluss gegen den FSV Salmrohr war noch Mal ein echter Prüfstein für uns.“

Ziel: „Wir wissen, wo wir herkommen und wollen die Klasse halten. Ein erstes Ziel ist es, 40 Punkte einzufahren. Wir wollen eine gute Runde spielen, das Abenteuer genießen und uns mittelfristig in der Bezirksliga etablieren. Die Vorfreude und die Euphorie sollen uns in der Liga tragen“, sagen Weins und dessen ,Partner‘ Tim Hartmann.

Neuzugänge: Als Königstransfers gelten jene von Gianluca Bohr (mehr als 100 Oberliga-Spiele), der lange in Salmrohr aktiv war und dort auch als Kapitän fungiert hat, sowie des bei Eintracht Trier ausgebildeten Luca Eichner. „Luca war der mit Abstand beste Spieler bei der SG Baustert, und Gianluca hatte einst auch schon Einsätze bei Eintracht Trier“, sagt Weins, der zudem große Stücke auf Aaron Matondo (aus Bitburg gekommen) und Luis Hartmann (17, zuvor JFV Bitburg) hält. „Luis ist der jüngste Bruder von Tim und Nicolas Hartmann, die schon bei uns spielen. Er wird sich sicherlich erst noch an den Seniorenbereich gewöhnen müssen. Wir werden ihm die nötige Zeit geben“, agt Weins.