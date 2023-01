Fußball-Regionalliga Südwest : Ein Boateng für Eintracht Trier

Trier Nein, der Prince kommt natürlich nicht aus Berlin, und auch Jérôme wird nicht aus Lyon losgeeist. Dafür wirkte ein anderer Spieler mit dem prominenten Nachnamen beim Trainingsauftakt des SVE am Montagabend mit. Einer mit spannender Vita, der sich wohl in Kürze dem Club auch offiziell anschließen soll.

Wenn’s doch so einfach wäre: Der heftig auffrischende Wind sorgte dafür, dass bei Eintracht Trier zumindest beim Trainingsstart am Montagabend die Sturmflaute von jetzt auf gleich weggewischt wurde. Die Gymnastikmatten machten sich auf dem Kunstrasen selbstständig, wurden aber schnell wieder eingefangen. Auch unter den Spielern herrschte reges Treiben – Trainer Josef Cinar konnte die erste Einheit, bei der neben Kraft- und Stabilisationsübungen Passformen sowie ein Abschlussspiel auf dem Programm standen, als „gut“ abhaken.

Nicht auf dem Platz standen Michael Omosanya und Maurice Wrusch (beide Syndesmoseband-Verletzung), der erkrankte Armin Olayo sowie Robin Garnier, dem an diesem Dienstag ein geplanter Eingriff im Nachgang seines vor mehr als einem Jahr erlittenen Knochenbruchs in der Hand bevorsteht.

Daneben gaben mehrere Testspieler ihre Visitenkarte ab. Das heißeste Eisen unter ihnen ist Rechtsverteidiger David Boateng – ein 21-jähriger Engländer aus der U 21 von Crystal Palace, der zuletzt an den schottischen Zweitligisten Queen’s Park FC ausgeliehen war. Eintracht-Sportvorstand Ingo Berens, der mit den anderen drei Vorstandskollegen Simone Schuler, Alfons Jochem und Roman Gottschalk vor dem Training beim Team in der Kabine war, ließ durchblicken, dass der SVE den von der in Trier ansässigen FSB-Spielerberatung GmbH (Sahr Senesie) betreuten Spieler gerne in Kürze unter Vertrag nehmen möchte.