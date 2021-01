Fußball-Bundesliga : Ein Trierer in Mainz: Harte Prüfung für Dominik Kohr

Trier/Mainz/Frankfurt Den Mittelfeldspieler von der Mosel erwarten in Rheinhessen gleich zwei Herausforderungen.

Doch wer soll in Mainz künftig Tore schießen, nachdem Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta (sieben Treffer) vor einem Wechsel zu Crystal Palace steht (siehe auch Extra)? Kohr: „Es müssen jetzt andere Spieler in die Position reinrutschen. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir das als Mannschaft auffangen.“

Kohr ist mit 26 Jahren im besten Alter. Er hat schon in der Champions League (mit Leverkusen) und Europa League (mit Bayer, Augsburg und Frankfurt) gespielt. Aktuell durchläuft er aber ein Tal. Bei Eintracht Frankfurt besitzt Kohr einen Vertrag bis 2024, zuletzt setzte Trainer Adi Hütter aber nicht mehr groß auf die Dienste des Mittelfeldakteurs. Doch der Trierer, der aus der Jugend des TuS Issel entstammt, gibt sich optimistisch: „Ich weiß: Wenn ich wieder mehr spiele, komme ich schnell wieder auf ein besseres Level. Ich bin nicht frustriert oder enttäuscht, sondern arbeite immer weiter an mir.“

Kohr ist überzeugt, recht schnell die Spielphilosophie des neuen Mainzer Coaches Bo Svensson verinnerlichen zu können. Im Mainzer Team begegnet der Trierer bekannten Gesichtern: Mit Levin Öztunali hat er einst in Leverkusen und in der U-21-Nationalmannschaft zusammengespielt. Mit Robin Hack verbindet er gemeinsame Zeiten in der deutschen U-20-Auswahl. In Mainz wählte Kohr die Rückennummer 31. Diese hatte er früher auch schon mal bei Bayer – und sein Geburtstag ist am 31. Januar.