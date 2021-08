Fußball : Eintracht Trier biegt auf die Zielgerade ein

Trier 2:2 in Wiesbach, 3:1 gegen die SG Hochwald-Zerf: So liefen die beiden jüngsten Testspiele der Moselaner.

Fußball-Oberligist Eintracht Trier biegt auf die Zielgerade der Sommervorbereitung ein. Im Testspiel am Freitagabend beim Oberliga-Konkurrenten Hertha Wiesbach gab es nach einer 2:0-Führung durch Dominik Kinscher (direkt verwandelter Freistoß) und Christopher Bibaku noch ein 2:2-Unentschieden. Tags darauf am Samstag stand in der Vorbereitungspartie beim Rheinlandligisten SG Hochwald-Zerf schon zur Pause der 3:1-Endstand fest – für Trier trafen Neu-Stürmer Bibaku, Tim Garnier und Simon Maurer.

Eintracht-Trainer Josef Cinar gab in beiden Partien nochmals einigen Spielern Einsatzzeit. In Wiesbach setzte er dabei auf einem Mix aus arrivierten Kräften und mehreren U-19-Akteuren. So wirkten im Saarland die Nachwuchsspieler Armin Olayo, Fränz Sinner, Timo Reiland, Janik Faldey und Max Becker mit. „Wir sind gut in die Partie gegen Wiesbach gestartet, haben im Verlauf der Partie aber aufgehört, Fußball zu ,spielen’. Da haben wir es etwas schleifen lassen“, berichtete Cinar.