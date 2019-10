Fußball : Eintracht Trier fährt zur Schießbude der Oberliga

Trier Wenn einem etwas fast Einmaliges widerfährt, dann bleibt das im Gedächtnis haften. Christoph Anton blickt gerne auf dem 9. März dieses Jahres zurück. Damals gelang dem mit 1,75 Metern nicht gerade hochgewachsenen Flügelspieler von Eintracht Trier nach einer Ecke per Kopf (!

Gegen eine Wiederholung im Gastspiel der Eintracht am Samstag bei der TSG aus dem Wormser Stadtteil (15.30 Uhr, Uwe-Becker-Stadion) hätte er nichts einzuwenden, aber bitte mit einem besseren Endergebnis für die Eintracht. Für einen Sieg muss aber vieles besser laufen als beim jüngsten Auftritt in der Fremde in Mechtersheim, der mit einer 1:2-Enttäuschung endete. „Wenn jetzt jemand noch nicht gewarnt ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir müssen direkt da sein und dürfen nicht erst nach 20, 30 Minuten aufwachen“, sagt Anton.