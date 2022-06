Fußball : Fünf Jahre Leidenszeit sind vorbei – Eintracht Trier feiert Rückkehr in die Regionalliga – Riesenparty im Moselstadion

Trier Der SVE holt im entscheidenden Relegations-Duell mit den Stuttgarter Kickers vor 8300 Zuschauern im Moselstadion den notwendigen Punkt. Danach brechen alle Dämme.

Um kurz vor 21 Uhr gibt es kein Halten mehr im Moselstadion. Nach dem Abpfiff stürmen die Fans auf den Rasen. Sie und die Spieler des SVE wissen nicht, wohin mit ihren Emotionen. Alles muss raus. Menschen liegen sich in den Armen und schreien sich vor Freude und Erleichterung an.

Nach fünf Jahren ist der SVE zurück in der Regionalliga. Eintracht Trier hat nach einem 1:1-Unentschieden gegen die Stuttgarter Kickers über die Relegation den Sprung in die vierte Spielklasse geschafft.

In einem Spiel mit phänomenaler Atmosphäre vor 8300 Zuschauern im ausverkauften Rund. Nach hitzigen 90 Minuten gegen die Kickers, die schon ab der 30. Minute nur noch zu zehnt waren und am Ende nach einer zweiten Gelb-Roten Karte sogar nur noch zu neunt auf dem Rasen standen.

Robin Garnier hatte den SVE mit einem Schuss in lange Eck in der 87. Minute in Führung gebracht, doch Mijo Tunjic erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit per Kopf den Ausgleich (90./+3). Und nochmal drei Minuten später kratzte SVE-Kapitän Simon Maurer den Ball knapp vor der eigenen Torlinie aus der Gefahrenzone.