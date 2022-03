Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Vier Tore zum Vorrundenabschluss

Trier Der Nordgruppen-Spitzenreiter hat schon besser gespielt, lässt dem harmlosen Schlusslicht Hassia Bingen beim 4:0-Erfolg aber trotzdem nicht den Hauch einer Chance.

Wenn es mit den Kombinationen mal nicht so richtig laufen will, ist es gut, Spieler mit einem feinen Fuß und der Fähigkeit für einen Überraschungsmoment in den eigenen Reihen zu haben. Die Eintracht besitzt mit Dominik Kinscher einen solchen Akteur. Dank eines Geistesblitzes des 25-Jährigen wurde das Heimspiel gegen Hassia Bingen nach zähem Beginn in die aus Sicht der Moselaner richtige Richtung gelenkt. Mit einem passgenauen Schlenzer in den Knick brachte Kinscher den SVE in der 19. Minute in Führung.