Fußball : Eintracht Trier gegen FC Bitburg: Spielfreude, schöne Tore und ein Sechserpack

Trier Der Tabellenführer der Oberliga-Nordgruppe gewinnt sein erstes Testspiel gegen den Rheinlandligisten FC Bitburg. Das erste Tor fiel schon nach sieben Minuten Spielzeit.

Den über weite Strecken couragierten Auftritt der Trierer soll das aber nicht schmälern. Die dem SVE zugewandten Zuschauer am Kunstrasenplatz auf dem Moselstadiongelände erfreuten sich an schönen Spielzügen, sehenswerten Aktionen sowie jeweils drei Treffern vor und nach der Pause.

Und beim FC Bitburg? Da geht die Wintervorbereitung nächste Woche so richtig los. Trainer Fabian Ewertz: „Wir sind immer froh, wenn wir gegen Trier spielen können, da man in solchen Spielen stets viele Anhaltspunkte bekommt, was man noch nicht so gut macht. Heute waren es aber ein paar zu viel. Zwischenzeitlich haben wir ganz ordentlich Fußball gespielt, aber wir haben auf eine einfache Art und Weise zu viele Gegentore zugelassen.“