Die Eintracht korrigiert vor 1148 Zuschauern im Moselstadion durch Kevin Kling einen Pausenrückstand.

Vor der Pause lagen bei der Eintracht Theorie und Praxis weit auseinander. Der SVE wollte aggressiv anlaufen, verharrte aber über weite Strecken in Passivität. Beide Mannschaften begegneten sich mit großem Respekt. Bei der Eintracht agierte Dominik Kinscher defensiver als sonst. Bei Ballbesitz der Mainzer erwartete der SVE den Gegner meist erst an der Mittellinie.

In der Schlussphase gab’s eine rund zehnminütige Zwangspause, weil sich SVE-Torwart Denis Wieszolek nach einer Ecke am Kopf verletzte. Er bekam den Stollen eines Mainzers an die Stirn – eine blutende Wunde war die Folge. Wieszolek entschwand mit dem medizinischen Personal in die Kabine, wo er getackert und mit einem Turban (zufällig in den Vereinsfarben der Eintracht …) ausgestattet wurde.