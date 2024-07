Fußball-EM Ex-Handball-Nationalspieler Florin Nicolae: Bei Rumäniens Nationalhymne bekommt er Gänsehaut

Seine Begeisterung für den Sport im Allgemeinen lebt der Sportlehrer am Europäischen Berufsbildungswerk auch bei der Fußball-EM aus. Dass ,seine‘ Rumänen erstmals seit 2000 bei einer EM wieder die Vorrunde überstanden haben und nun am Dienstagabend um 18 Uhr in München im Achtelfinale auf die Niederlande treffen, hätte er vor Turnierbeginn nicht erwartet. Doch drei Dinge sind aus seiner Sicht ausschlaggebend für den Sieg in der Vorrundengruppe E: „Ich sehe eine sehr motivierte und aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft, die von einer immensen Schar von Fans getragen wird.“ Alleine beim abschließenden Gruppenspiel in Frankfurt gegen die Slowakei sollen unter den 45.000 Zuschauern gut 30.000 rumänische Anhänger gewesen sein.