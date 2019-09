Fußball : Fanprojekt Trier erhält Qualitätssiegel

Trier Trierer Einrichtung bekommt zum zehnten Geburtstag eine bis 2022 gültige Urkunde überreicht.

Alfons Jochem gehört Eintracht Trier seit fast 50 Jahren an. Er hat schon fast alle Positionen im Verein bekleidet – „außer Platzwart“, wie er bei der offiziellen Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen des Fanprojekts Trier in den Räumen der Volkshochschule am Domfreihof süffisant anmerkte. Der aktuelle Vorstandssprecher des SVE kann sich ein Urteil über Entwicklungen und Strömungen bei der Eintracht bilden. „Als das Fanprojekt 2009 startete, gab es keine allgemeine Zustimmung für dieses sozialpä­dagogische Projekt für junge Fußball-Anhänger. Die Kritik zielte auf die Frage ab, ob solch eine Einrichtung für – oberflächlich – als ,Chaoten’ bezeichnete Mitglieder der Fanszene erforderlich sei. Nun nach zehn Jahren kann man festhalten: Dieser Weg ist ein richtiger.“