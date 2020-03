Fußball-Oberliga : Spiel FCK II - Eintracht Trier wird in Idar-Oberstein ausgetragen

Foto: Verein

Trier Jetzt ist eine Lösung gefunden: Die Partie in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und Eintracht Trier wird am Samstag, 28. März, um 14 Uhr, im Stadion Haag in Idar-Oberstein angepfiffen.

Für den FCK II kam das heimische Fritz-Walter-Stadion nicht infrage (offiziell zwecks Schonung des schlechten Platzes und wegen hoher Kosten), Eintracht Trier wollte dem von den Roten Teufeln vorgeschlagenen Ausweichort Weingarten (wegen der rund 90 Kilometer längeren Anreise) nicht zustimmen. Nun ist in der Frage, wo das Oberliga-Spiel zwischen beiden Clubs ausgetragen wird, eine Lösung gefunden worden. Die Partie wird am Samstag, 28. März, 14 Uhr, in Idar-Oberstein (Stadion Haag) über die Bühne gehen. „Das ist ein Kompromiss, mit dem wir einverstanden sind“, sagte Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens auf TV-Anfrage.