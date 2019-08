Fußball : DFB-Pokal: Fußballer des FSV Salmrohr fiebern dem Duell mit Zweitligist Holstein Kiel entgegen

Salmtal Der FSV Salmrohr fiebert dem Duell mit Zweitligist Holstein Kiel am Sonntagnachmittag entgegen. Gästefans mit besonderer Aktion. Wir berichten im Liveticker.

Als Sechstligist genießt der FSV Salmrohr im laufenden DFB-Pokalwettbewerb einen besonderen Stellenwert: So tief ist kein anderer der 64 Teilnehmer angesiedelt. Entsprechend hoch war und ist das Interesse an der selbsternannten „Macht vom Dorf“ vor dem Duell am kommenden Sonntag, ab 15.30 Uhr, im Salmtalstadion gegen Holstein Kiel (live auf Sky und im Ticker unseres Fußball-Amateurportals fupa.net). Zahlreiche Kamerateams waren so in den vergangenen Tagen vor Ort, um die Spieler, Trainer Lars Schäfer oder die Verantwortlichen zu interviewen. Vollständiger Bericht auf Fupa.net.