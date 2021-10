Fußball-Oberliga : Trierer Geisterspiel in Bingen – ist das erlaubt?

Bingen/Trier Die Rheinhessen haben verfügt, dass im Spiel gegen die Eintracht keine Zuschauer zugelassen sind. Der Verband prüft, ob dieses Vorgehen gegen die Spielordnung verstößt.

Es gab dieser Tage Gerüchte, doch erst seit Donnerstagabend steht fest: Zum Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen Hassia Bingen und Eintracht Trier an diesem Samstag (15.30 Uhr) sind keine Zuschauer zugelassen. Keine Gästefans, aber auch keine Heim-Fans.

Warum? Die kryptische Vereinsmitteilung gibt keinen richtigen Aufschluss. In der Rhein-Zeitung verweist der Hassia-Vorsitzende Oliver Wimmers auf Vorfälle in der Vergangenheit bei Heimspielen gegen Trier und TuS Koblenz: „Dabei ist es zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen.“ Aufgrund dieser Vorgeschichte und von Auflagen wie die Abtrennung von Bereichen sehe sich der Verein nicht in der Lage, die Sicherheit der Zuschauer zu garantieren.

In Kommentaren auf der facebook-Seite des Vereins erntet die Hassia für diese Entscheidung Hohn und Spott. Ralf Weiser, Vertreter der Vereine im Spielausschuss und Sicherheitsbeauftragter des Fußball-Regionalverbands Südwest, ist im TV-Gespräch ob des Vorgehens der Hassia „irritiert“. Zumal die Partie gegen Trier weder Rot- noch Gelb-Status habe – also ganz normal über die Bühne gehen könne.

