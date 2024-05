Fußball Kurioses im offiziellen EM-Stickeralbum – Schicken Sie uns Ihre Geschichten!

Alexander Bergweiler, Rechtsanwalt in Rüdigers in Trier ansässiger Beratungsagentur FSB, begründet das Fehlen seines Klienten mit fehlenden Bildrechten. „Topps hatte uns ein finanziell durchaus lukratives Angebot gemacht, das wir aber abgelehnt haben“, teilt Bergweiler auf TV-Anfrage mit. Hintergrund: Topps-Konkurrent Panini hält Rechte an der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, vom DFB erhält der Spieler Anteile an der Vermarktung. Bergweiler: „Für uns schließt es sich aus, beim gleichen Thema für beide Unternehmen zu werben.“