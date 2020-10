Fußball : Lucas Abends Treffer ist ein Tor-des-Monats-Kandidat

Exklusiv Salmrohr Ein sagenhafter Winkelschuss des Salmrohrer Verteidigers Lucas Abend hat es bei der ARD-Sportschau unter die Top fünf geschafft. Die Abstimmung läuft ab Samstag, 12 Uhr.

Eigentlich sollte es erst am morgigen Samstag online gehen, wie FuPa auf Nachfrage erfuhr. Im ARD-Text (https://www.ard-text.de/mobil/595) war aber schon am Freitag Nachmittag eine Übersicht zu sehen, wer es unter die Top-fünf-Kandidaten zur Auswahl des Tor des Monats September geschafft hat. Mit dabei ist auch der Bilderbuchtreffer von Salmrohrs Verteidiger Lucas Abend: Am ersten Spieltag der neuen Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar traf er in der 79. Minute aus rund 25 Metern genau in den Winkel des Koblenzer Tores und leitete damit den 2:0-Erfolg des FSV bei der TuS ein.