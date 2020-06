Fußball : Mammut-Oberliga wirft viele Fragen auf

Trier/Salmrohr Wie der Spielbetrieb mit nun 24 Mannschaften organisiert werden soll, liegt in den Händen einer Arbeitsgruppe. Sie tagt erstmals am 18. Juni.

Gegen eine Eingleisigkeit in der nächsten Saison spricht vor allem eins: In einer Klasse mit vornehmlich Amateurspielern 46 Spieltage binnen weniger Monate (corona-bedingt dürfte der Startschuss frühestens Anfang September fallen) durchzupeitschen, erscheint schlichtweg unrealistisch. Bliebe das Modell mit zwei Gruppen zu je zwölf Teams, in dem nach einer Normalrunde in einer Meisterrunde oder in Play-offs die Aufsteiger ermittelt werden. So oder so steht fest: Es wird viele Absteiger geben müssen (eventuell sechs bis acht), um möglichst rasch (in der Diskussion ist unter anderem ein dreijähriger Zeitraum) wieder auf die Sollstärke von 18 Teams zu kommen.