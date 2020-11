Fußball : Mbappé-Trikot für Toppmöller-Söhne: Arno Michels hält Wort

Kasel/Rivenich/Leipzig Vor dem Champions-League-Halbfinale der Vorsaison hatten Nuno (im Bild links) und Lio (rechts), die Söhne von Leipzigs Co-Trainer Dino Toppmöller, ihrem Papa einen Auftrag erteilt: Bitte besorge uns vom Gegner Paris St. Germain ein Trikot von Superstar Kilian Mbappé.

Der Rivenicher Toppmöller fragte bei PSG-Assistenzcoach Arno Michels, der aus Kasel stammt, an – und der Deal zwischen den Coaches, die sich schon länger kennen, stand. Nun hielt Michels Wort – beim Hinspiel zwischen RB und Paris in der aktuellen Champions-League-Saison vor drei Wochen überreichte Michels Toppmöller das Jersey. „Die Jungs waren total happy“, sagte Toppmöller zum TV. Lio hält im Bild zudem ein RB-Trikot von Christopher Nkunku in Händen. Toppmöller: „Nkunku ist ein Freund von Mbappé. Lio hat es an seinem Geburtstag von ihm sig­niert bekommen.“