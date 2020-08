Eintracht Trier : Fußball mit Fans in Corona-Zeiten: Am Mittwoch Testlauf im Moselstadion

Fußball mit Fans in Corona-Zeiten: Am Mittwoch Testlauf im Moselstadion

Trier Beim Vorbereitungsspiel zwischen Eintracht Trier und Rot-Weiß Koblenz (19.30 Uhr) werden mit Blick auf die Oberliga-Saison die Abläufe am Einlass und auf den Tribünen geprobt. Gefordert sind der Verein und die Fans.

Wenn Eintracht Trier am Mittwochabend Südwest-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz zum letzten Testspiel in der Sommervorbereitung empfängt, werden sich die Blicke nicht nur auf den Rasen richten. Auch abseits wird die Partie zu einem Testlauf in der Frage, wie im Moselstadion Fußball mit Fans in Corona-Zeiten funktionieren kann.