Fußball-Oberliga : Ein König-licher Derby-Sieg

Trier Eintracht Trier ringt die TuS Koblenz vor 1615 Zuschauern im Moselstadion mit 3:1 nieder. Dreifacher Torschütze beim SVE ist Sven König.

Sven König liegen Spiele gegen die TuS Koblenz. In der Hinrunde war er beim Trierer 2:0-Sieg bereits einmal erfolgreich, nun legte er im Heimspiel in der Rückrunde nach. Und das gleich dreifach. In der sechsten Minute ließ er nach Zuspiel von Leonel Brodersen, der beim SVE sein Startelf-Comeback gab, erst einen Koblenzer aussteigen, um dann ins lange Eck abzuschließen. Gut 20 Minuten später war der Außenbahnspieler, der einst für den TuS-Rivalen Rot-Weiß Koblenz gespielt hat, mit einem frechen Treffer zur Stelle. Nach tollem Zuspiel von Simon Maurer guckte sich König TuS-Torwart Stefan Djordjevic ganz genau aus, um ihn beim Herauslaufen zu tunneln (2:0., 27.).