Fußball : Derby Salmrohr - Trier: Die Eintracht und das „gute Gefühl“ - Liveticker zum Spiel

Mit heißen Rhythmen ins Derby

Musik bringt Emotion und Motivation – auch im Sport. Vor dem Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem FSV Salmrohr und Eintracht Trier an diesem Samstag (15.30 Uhr, Salmtalstadion) haben wir die Kabinen-DJs der Clubs, Sebastian Grub (FSV) und Jason Thayaparan (SVE), gebeten, Titel herauszusuchen: Welche Songs charakterisieren am besten ihre Teams und die Saisonstarts? Und mit welchem Lied machen sie sich fürs Prestigeduell so richtig heiß?

Dieser Song beschreibt uns als Team am besten:

Eintracht Trier: Wiz Khalifa & Iggy Azalea - Go Hard Or Go Home (Hip-Hop/Rap)

Thayaparan: „Entweder du bringst alles, oder du kannst zu Hause bleiben – darum geht’s in dem Track, und genau das haben uns die Trainer Josef Cinar und Fahrudin Kuduzovic in ihrer ersten Ansprache vermittelt, nachdem sie übernommen hatten. Bei uns gilt: Sobald wir die Kabine betreten, ist jeder bereit, 100 Prozent zu geben.“

FSV Salmrohr: Böhse Onkelz - Auf gute Freunde (Deutschrock)

Grub: „Auf dem Platz, aber auch darüber hinaus im Umfeld der Mannschaft geht es um die Einheit, um Geschlossenheit. Wenn jeder den anderen versteht und ihn mag, stimmt auch die Leistung auf dem Platz.“

Mit diesem Song gehen wir ins Derby:

Eintracht Trier: Pop Smoke – War (Hip-Hop/Rap)

Thayaparan: „Krieg – das klingt martialisch, und darum geht’s auch nicht! Ein Derby ist jedoch schon ein sehr wichtiges sportliches Gefecht. Mit dem Lied kann man die Mannschaft noch mal richtig pushen.“

FSV Salmrohr: Gerry & The Pacemakers – You‘ll Never Walk Alone (Pop)

Grub: „Sich gegenseitig vertrauen, optimistisch in die Zukunft blicken, einer rackert für den anderen: Das sind unsere Grundmaximen – gerade nach dem jüngsten 0:7 am Mittwoch in Waldalgesheim.“

Bei diesem Song in der Kabine machen wir uns so richtig heiß:

Eintracht Trier: Kaaris - Zoo (Hip-Hop/Rap)

Thayaparan: „Diesen Song habe ich vor jedem Spiel in der Playlist. Wenn er läuft, redet keiner mehr in der Kabine. Er muss richtig laut abgespielt werden. Er ist für uns super motivierend kurz vor dem Rausgehen.“

FSV Salmrohr: Linkin Park - Bleed It Out (Rock)

Grub: „Da muss es dann härter und fetziger sein. Kurz vor dem Anpfiff hilft kein Reggae mehr. Da musst du das Adrenalin in dir noch mal zusätzlich in Schwung bringen.“

Dieser Song beschreibt unseren Saisonstart am besten:

Eintracht Trier: Xavier Naidoo - Dieser Weg (Pop)

Thayaparan: „Dieser Weg wird kein leichter sein – so heißt es im Text. So ist es für uns in der Oberliga. Es wird ein steiniger Weg bis zum erhofften Ziel, dem Aufstieg.“

Grub: „Dieses Lied muss, glaube ich, erst noch erfunden werden. Wir hatten in den ersten Spielen jetzt schon so extreme Aufs und Abs, angefangen vom 1:6 im letzten Testspiel gegen Hertha Wiesbach über die zwei guten Auftritte in Mülheim-Kärlich (2:1) und gegen Emmelshausen (1:2) bis hin zum Desaster am Mittwoch. Da fällt es mir wirklich schwer, dazu einen passenden Song präsentieren zu können.