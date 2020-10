Fußball-Oberliga : Eintracht-Spiel gegen Koblenz: So läuft der Vorverkauf

Trier Gegen die TuS sind 1500 Personen im Moselstadion zugelassen. Ab Donnerstag, 12 Uhr, sind Tickets verfügbar.

Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens appelliert an das Verantwortungsbewusstsein und die Disziplin der Fans, damit die erteilte Ausnahmegenehmigung nicht torpediert wird: „Es ist für die Mannschaft, aber auch für den gesamten Verein unglaublich wichtig, wieder vor mehr Zuschauern zu spielen. Wir haben in den letzten Wochen so hart dafür gearbeitet, dass wieder mehr Personen ins Moselstadion kommen können. Die Fans haben viel Geduld bewiesen und uns tatkräftig unterstützt. Lasst uns nun auch gemeinsam dafür sorgen, dass Schritt für Schritt die Normalität in unser Stadion zurückkehrt.“