Trier Tim Garnier erzielt das Tor des Abends – unter Mithilfe des Gegners.

Hauptsache gewonnen, werden sie sich im Eintracht-Lager sagen. Doch am Ende musste Trier ordentlich zittern, ehe am Freitagabend der 1:0-Erfolg gegen Arminia Ludwigshafen unter Dach und Fach war.

Die Moselaner brauchten vor 887 Zuschauern im Moselstadion die Mithilfe des Gegners, um nach 68 Minuten in Führung zu gehen. Per Querschläger beförderte Arminias Neuzugang Marvin Hezel im eigenen Strafraum den Ball in die Füße von Tim Garnier. Der für das Tor des Monats Oktober nominierte SVE-Angreifer hatte keine Mühe, diesmal schnörkellos zu treffen. Große Erleichterung beim SVE in einem Spiel, in dem die Eintracht spielbestimmend war, aber keinesfalls Leichtigkeit versprühte.